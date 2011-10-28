Правоохоронці вилучили майже 1,5 тис. літрів горілки

Вінниця. 28 жовтня. УНІАН. Працівники міліції Вінниччини затримали автомобіль, водій якого перевозив 2 840 пляшок горілки без будь-яких документів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Співробітники Управління Державтоінспекції спільно з працівниками відділу внутрішньої безпеки УМВС України у Вінницькій області зупинили автомобіль «Мерседес Віто», у салоні якого виявили та вилучили 2 840 пляшок горілки ємністю по 0,5 літрів відомої марки.

49-річний водій автомобілю, житель міста Хмільник, пояснив працівникам міліції, що перевезти ящики з міцними напоями, його попросив незнайомий чоловік, з яким він випадково зустрівся на дорозі у місті Біла Церква. У того чоловіка посеред дороги зламався автомобіль, у якому він перевозив горілку, тому він зупиняв попутні машини, аби їх водії надали йому допомогу. Водій «Мерседесу», який рухався у напрямку Вінниці, погодився допомогти чоловікові, який потрапив у біду, та завезти його товар замовнику у Вінницю. За надану послугу він мав отримати винагороду.

На автодорозі Вінниця – Турбів автомобіль з горілчаною продукцією без будь-яких документів був затриманий працівниками міліції та поставлений на арештмайданчик. Хто постачальник та замовник даного вантажу з’ясує слідство.

Під час проведення експертизи фахівцями НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області було встановлено, що акцизні марки на пляшках з горілкою, - підроблені, а у пляшках замість відомого міцного напою – фальсифікована горілка.

Як повідомив начальник ВВБ УМВС України у Вінницькій області Микола Ловин, наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 204 Кримінального кодексу України - «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Ведеться слідство.