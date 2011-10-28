Батько помстився за сина нанісши кривднику два удари ножем

Чернівці. 28 жовтня. УНІАН. У Чернівцях близько першої години ночі біля одного з розважальних закладів, невідома особа нанесла ножові поранення 19-річному юнаку. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

Встановлено, що в потерпілого, та його друзів виник конфлікт з громадянином Грузії, під час відпочинку в диско-барі. Близько 01:20 за своїм 18-річним сином на його прохання приїхав зазначений громадянин, який зайшов на дискотеку та вивівши свого сина на вулицю намагався його посадити в таксі. В цей час місцевий хлопець разом зі своїми трьома друзями наздогнали юнака та витягнули хлопця з автомобіля, після чого почали його бити. Під час конфлікту батько на очах якого відбувалася бійка, наніс ножем два удари 19-річному чернівчанину в область спини та живота, після чого посадив сина в таксі та разом із ним поїхали до дому. Вже в дома зібравши свої речі разом з сином та дружиною сім’я вирішила поїхати до Івано-Франківська.

З метою встановлення місця перебування та з’ясування всіх обставин правоохоронцями було введену в дію план «Перехват», для затримання автомобіля в якому перебував чоловік, який наніс ножові поранення.

Під час проведення комплексно оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підозрювані змінили автомобіль пересівши в інше таксі та продовжують рухатися в напрямку Івано-Франківської області. Працівниками ДАІ на автошляху в районі с. Оршівці Кіцманського району був зупинений зазначений автомобіль. Після затримання підозрюваний був доставлений до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області.

Зі слів 48-річного підозрюваного він раніше не судимий, в Чернівцях займався продажем садженців (лимонів та апельсинів), у тому що трапилося зізнається та кається. Каже, що в такий спосіб намагався захистити свого сина. По даному факту порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Ведеться слідство.