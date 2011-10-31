На Полтавщині комунальник привласнив 610 тис. грн.

Полтава. 31 жовтня. УНІАН. На Полтавщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітника комунального підприємства у привласненні майна.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовець у травні цього року склав фіктивні відомості про виплату заробітної плати працівникам підприємства, на підставі яких привласнив 610 тис. грн. бюджетних коштів.

Міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).