На Харківщині співробітник СЕС вимагав 3 тис. грн. хабара
10:26, 31 жовтня 2011Кримінал
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За акт обстеження
Харків. 31 жовтня. УНІАН. В Харківській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили співробітника санітарно-епідеміологічної станції.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затриманий отримав 3 тис. грн. хабара від приватного підприємця за видачу акту обстеження його складського приміщення.
Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара).
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