На Харківщині співробітник СЕС вимагав 3 тис. грн. хабара

Харків. 31 жовтня. УНІАН. В Харківській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили співробітника санітарно-епідеміологічної станції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий отримав 3 тис. грн. хабара від приватного підприємця за видачу акту обстеження його складського приміщення.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара).