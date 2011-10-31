Семеро осіб розтрощило 27 могил на кладовищі
10:43, 31 жовтня 2011Кримінал
0 0
Інцидент на Донеччині
Донецьк. 31 жовтня. УНІАН. На Донеччині в результаті проведення оперативно-розшукових заходів за вандалізм затримано сімох місцевих жителів 1969-1989 р.н., шестеро з яких раніше судимі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що вони за чотири дні на одному із міських кладовищ викрали металеві фрагменти з 27 могил (частину викраденого вилучено).
Також відомо, що усі затримані без постійного місця роботи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter