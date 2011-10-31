18-річний киянин підпалив 5 автомобілів

Київ. 31 жовтня. УНІАН. У Києві затримано 18-річного місцевого мешканця, який підпалив 5 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці з’ясували, що він затриманий з хуліганських спонукань підпалив на вулиці п’ять приватних автомобілів, які були залишені їх власниками біля будинків за місцем проживання.

Люди не постраждали. Вогнем частково пошкоджено зазначені транспортні засоби.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисника було затримано на місці злочину.