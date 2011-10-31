На Волині банкір незаконно видав 2,1 млн. грн. кредиту

Луцьк. 31 жовтня. УНІАН. У Волинській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю через зловживання владою затримали керуючого відділенням філії банківської установи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що він під час видачі кредиту приватному підприємству не здійснив перевірку наявності заставного майна, унаслідок чого згадане підприємство отримало 2,1 млн. грн. кредиту, який не повернуло.

Прокуратура області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) КК України.