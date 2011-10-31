Військовослужбовець вимагав $200 за відстрочку від призову

Ужгород. 31 жовтня. УНІАН. На Закарпатті працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що він вимагав та отримав $200 хабара від громадянина за сприяння в наданні відстрочки від призову на строкову військову службу його брату.

Правопорушника затримано. Прокуратура Ужгородського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).