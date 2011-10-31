Військовослужбовець вимагав $200 за відстрочку від призову
11:26, 31 жовтня 2011Кримінал
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Порушено справу
Ужгород. 31 жовтня. УНІАН. На Закарпатті працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що він вимагав та отримав $200 хабара від громадянина за сприяння в наданні відстрочки від призову на строкову військову службу його брату.
Правопорушника затримано. Прокуратура Ужгородського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).
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