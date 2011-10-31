Чиновник вимагав 16 тис. грн. за ділянку під гараж
11:41, 31 жовтня 2011Кримінал
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Інцидент на Харківщині
Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харківській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили начальника та старшого інспектора районного управління житлово-комунального господарства.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що вони вимагали та отримали 16 тис. грн. хабара від місцевого жителя за сприяння у виділенні йому земельної ділянки під будівництво гаража.
Районна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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