Могильов візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Наразі делегація МВС України на чолі з Міністром внутрішніх справ України Анатолієм Могильовим з офіційним візитом перебуває у Соціалістичній Республіці В’єтнам, повідомила прес-секретар міністра Ірина Шинкаренко.

У столиці В’єтнаму місті Ханої розпочала свою роботу ювілейна 80-та сесія Генеральної асамблеї Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.

На Генеральній асамблеї розглядатимуться важливі питання діяльності Інтерполу. Засідання Асамблеї своїм вступним словом відкриє Президент Організації пан Хоо Бун Хай.

Серед ключових питань роботи сесії заплановано підбиття підсумків щодо міжнародної правоохоронної діяльності, зокрема проведення міжнародних правоохоронних операцій, обміну досвідом із актуальних питань, сприяння правоохоронним органам різних держав за таким напрямками як боротьба із транснаціональною злочинністю, злочинами із використанням комп’ютерних технологій, організація проведення міжнародних масових заходів тощо.

Під час заходу планується проведення офіційної церемонії визнання Проїзного документу Інтерполу, на якій буде виголошено подяку всім державам, які долучились до цього проекту.

На сесії буде розглянуто ряд організаційних питань, пов’язаних із заслуховуванням звітів про результати діяльності Організації за минулий рік, у тому числі фінансового звіту та результатів незалежного зовнішнього аудиту, затвердження бюджету Організації на 2012 рік, стратегії подальшого розвитку Організації тощо.

Під час роботи сесії також відбудуться вибори Віце-президента та членів Виконавчого комітету Інтерполу.

Програмою візиту української делегації заплановано проведення ряду ділових зустрічей, зокрема, планується офіційний візит міністра внутрішніх справ України до міністерства громадської безпеки В’єтнаму. Під час зустрічі із міністром громадської безпеки Соціалістичної Республіки В’єтнаму Чан Дай Кіангом обговорюватимуться перспективи подальшої співпраці у сфері правоохоронної діяльності.

Рівень представництва України свідчить про важливість заходу для підвищення міжнародного іміджу та авторитету нашої держави у міжнародному поліцейському середовищі.