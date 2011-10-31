У Донецьку скоєно напад на журналіста

Донецьк. 31 жовтня. УНІАН. У Донецьку двоє невідомих скоїли розбійний напад на позаштатного кореспондента газети „За заслугами”. Обох нападників затримали правоохоронці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 30 жовтня, близько 18.15, оперуповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей Донецького МУ Олександр Логвин, проїжджаючи по вул. Молодіжній, помітив бійку - на чоловіка напали двоє невідомих. Один замахувався цеглиною, одночасно намагаючись вирвати з його рук барсетку, інший бив жертву по ногах.

Намагаючись захиститися, 44-річний позаштатний кореспондент суспільно-політичної інформаційної газети «За заслугами», застосував травматичний пістолет (зареєстрований на його ім'я), з якого зробив декілька пострілів по ногах зловмисників.

На допомогу потерпілому вчасно підоспів лейтенант міліції і затримав одного з нападаючих. Затриманий був доставлений до Ленінського райвідділу міліції. Ним виявився 23-річний раніше судимий донеччанин.

Другий зловмисник з місця події втік, проте пізніше був встановлений. 26-річний уродженець Дніпропетровської області, що також вже мав судимість, звернувся по медичну допомогу в міську лікарню з пораненнями, які отримав від своєї « жертви», - інформує УЗГ.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 КК України «Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб». Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



