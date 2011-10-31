У Харкові директор ПП заробляв на торгівлі людьми

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові за торгівлю людьми терміном на 6 років позаблення волі засуджено директора приватного підприємства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.

Судом було встановлено, що керівник ПП з березня по листопад 2009 року, за попередньою змовою з громадянином однієї з країн Західної Європи, шляхом обману підбирав і вербував громадянок України, які перебували у скрутному фінансовому становищі, для сексуальної експлуатації та переправляв їх за кордон, де вони займалися проституцією.

Вироком Київського районного суду м. Харкова директора приватного підприємства, 45-річного мешканця Харкова, засуджено на 6 років позбавлення волі за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України.

Суд задовольнив цивільний позов, підтриманий прокурором району, на суму 65 тис. грн.

Прокуратура району оскаржила судове рішення у зв’язку з м`якістю призначеного покарання.