На Житомирщині вилучили 640 самогонних апаратів

Житомир. 31 жовтня. УНІАН. На Житомирщині з початку року вилучено з незаконного обігу майже 5 тисяч літрів горілки домашнього виготовлення, понад 21,5 тисячу літрів закваски та 640 самогонних апаратів.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні розповів начальник відділу профілактики правопорушень УМВС України в Житомирській області Юрій ЛЕБІДЬ.

За його словами, працівники органів внутрішніх справ області виявили майже 15 тисяч адміністративних правопорушень, пов’язаних із зловживанням нормами антиалкогольного законодавства, у тому числі 3 тисячі фактів виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення.иЦі цифри значно перевищують аналогічні минулорічні показники, уточнив Ю. ЛЕБІДЬ. Він також навів приклад незаконної діяльності підпільних ділків самогоноваріння.

"Так, нещодавно у домоволодінні 41-річної жительки Коростеня під час проведення профілактичного відпрацювання міліціонери виявили 56 літрів прозорої рідини з характерним запахом самогону, 1000 літрів закваски, два самогонні апарати та два ящики дріжджів. Жінка стверджує, що виготовляла його суто для власних потреб, однак масштаби наявного свідчать про інше", - сказав правоохоронець.

Відтак, з початку року на території області, прокоментував Ю. ЛЕБІДЬ, порушено 247 кримінальних справ за виготовлення та збут самогону. На організаторів самогонних бізнесів накладено штрафів на загальну суму майже 145 тисяч грн.

Нагадаємо, що даний час законодавство за самогоноваріння передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності, уже караються обмеженням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.