У Херсоні паркувальника побили бейсбольними битками

Херсон. 31 жовтня. УНІАН. У Херсоні чоловік і приятель місцевої автолюбительки жорстоко побили бейсбольними битками працівника паркування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі суспільних зв`язків УМВС у Херсонській області, в чергову частину Суворовського райвідділу міліції в м. Херсоні звернувся 32-річний паркувальник. Він повідомив, що на паркуванні автотранспорту його побив бейсбольною биткою невідомий чоловік. Внаслідок потерпілий був госпіталізований з діагнозом «розрив селезінки, переломи ребер і струс головного мозку».

Паркувальник розповів, що жінка-водій не заплатила за паркування.

Він почав вимагати від неї розрахунок і між ними виникла словесна суперечка. Жінка хотіла виїхати, але чоловік стрибнув до неї на капот, аби перешкодити цьому. Проте, вона все-таки виїхала, але через кілька хвилин повернулася в супроводі свого чоловіка і його приятеля. У руках власник автомобіля тримав бейсбольну битку, якою і завдав ударів паркувальнику.

Після побиття працівника паркування нападники поїхали на автомобілі.

Потерпілий запам`ятав номери авто, за якими міліціонери і встановили власника транспортного засобу.

За даним фактом порушено кримінальну справа за ч.1 ст.121 КК України “Навмисне тяжке тілесне ушкодження” (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

На даний момент підозрюваний знаходиться на підписці про невиїзд.