Луцьк. 1 листопада. УНІАН. У Волинській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили голову однієї з райрад.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що голова райради вимагав 270 тис. грн. хабара від директора ТОВ за зменшення розміру платежів до бюджету під час зміни цільового призначення його земельної ділянки.

Хабарника затримано під час отримання частини хабара в сумі 135 тис. грн.

Прокуратура Волині порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 ККУкраїни (одержання хабара).