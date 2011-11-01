Тернопіль. 1 листопада. УНІАН. У Тернополі директор автошколи привласнила 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, слідством встановлено, що впродовж 2009-2011 років представникам підприємств, установ та організацій, які зверталися у автошколу з питань проходження перепідготовки водіїв та пішоходів, директор надавала власний рахунок, на який пропонувала перераховувати кошти за нібито проведену роботу.

У результаті на її рахунок було неправомірно перераховано понад 200 тис. грн. Надалі директор зняла частину грошей готівкою і розмістила їх на особистому депозитному рахунку, накопичивши на депозиті понад 100 тис. грн.

Стосовно директора автошколи прокуратурою Тернополя порушено кримінальну справу за ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.