Київ. 1 листопада. УНІАН. З 1 листопада в Україні подорожчали судові позови та теплоенергетика для бюджетників, запроваджено жорсткіше покарання за фальсифікацію ліків.

Так, 1 листопада 2011 року набирає чинності закон, згідно з яким у кілька разів збільшується судовий збір. Так, якщо до кінця жовтня подання цивільного позову немайнового характеру коштував 17 грн державного мита, то з наступного місяця – 98,5 грн. Майновий позов, вартість якого раніше коливався в діапазоні від 51 до 1700 грн (залежно від претензії), в листопаді обійдеться в суму до 2955 грн.Оскарження дій чи бездіяльності органів влади (зокрема, відмови у призначенні пенсій, надбавок, несплаті законних пільг) дорожчає з 3,4 грн до 29,94 грн. Для суб’єктів господарювання (які в жовтні за звернення до господарського суду сплачували державне мито від 102 до 25 500 грн) з 1 листопада пошук справедливості коштуватиме від 1475 до 59 100 грн. Позов немайнового характеру зросте в ціні більш ніж удесятеро - до 985 грн.

Також з 1 листопада набере чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів".

Так, до Кримінального кодексу внесено зміни, згідно з якими навмисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя людини або вчинені у великих розмірах, карається штрафом від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або обмеженням волі строком до 3 років. Ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини і обладнання для їх виготовлення. Вищевказані дії, які спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення, і майна.

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