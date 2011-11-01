На Житомирщині вбили і спалили двох пенсіонерів

Житомир. 1 листопада. УНІАН. На Житомирщині міліція затримала підозрюваного у вбивстві двох пенсіонерів.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника УМВС України в Житомирській області Ігор САВЧЕНКО, сьогодні уночі в одному з сіл Андрушівського району Житомирської області спалахнула пожежа. Повідомлення про це надійшло до чергової частини райвідділу близько 2.30. Під час гасіння пожежі в будинку було виявлено два трупи – чоловіка та жінки.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Андрушівського райвідділу міліції та УМВС України в Житомирській області, працівники яких встановили, що загиблі - це господарі оселі, місцеві жителі, 1930 та 1940 років народження. У чоловіка на тілі було виявлено ознаки насильницької смерті у вигляді різаних ран.

Уже за декілька годин, близько 5 ранку, у цьому ж населеному пункті оперативники карного розшуку затримали 20-річного жителя Сумської області, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства.

Попередньо встановлено, що чоловік напередодні зайшов до будинку пенсіонерів та почав вимагати гроші, але літні люди йому відмовили. Тож підозрюваний завдав численних ножових поранень господарю оселі та його дружині. Після чого підпалив будинок, аби приховати сліди злочину.

На даний час встановлено, що затриманий тимчасово проживав у родичів у цьому ж селі.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 п.1 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу стосовно затриманого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.