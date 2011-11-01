Невідомі вщент спалили будинок мера Ковеля

Ковель. 1 листопада. УНІАН. В ніч на 1 листопада невідомі підпалили новий будинок міського голови Ковеля Олега Кіндера, члена бюро обласної партійної організації ВО "Батьківщина".

Невідомі підпалили новий будинок міського голови Ковеля Олега Кіндера, члена ВО "Батьківщина", в якому його родина навіть не встигла відсвяткувати новосілля.

За словами Кіндера, встановлено що причиною займання був підпал, повідомили в прес-службі ВО "Батьківщина".

"Такий "подарунок" з нагоди першого року перебування на посаді міського голови вважаю не тільки помстою недоброзичливців, які не сприймають моєї чіткої позиції щодо захисту інтересів територіальної громади цієї виборної посади, а попередженням від тих, хто боїться, що на наступних парламентських виборах буду балотуватися в народні депутати", - прокоментував Кіндер.

Голова обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анатолій Грицюк переконаний, що підпал будинку члена обласного бюро Кіндера - це чергова провокаційна спроба тиску на опозицію.

ТСН