Родичі мера Обухова не вбивали водія КАМАЗу, - МВС

Київ. 1 листопада. УНІАН. Повідомлення деяких ЗМІ про загибель водія КАМАЗу, з яким зіткнувся автомобіль мера Обухова, не відповідає дійсності

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі МВС, напередодні в інтернеті з'явилася інформація про те, що 26-річний водій КАМАЗу, з яким зіткнувся автомобіль мера Обухова Володимира Мельника, нібито помер у місцевій лікарні від отриманих побоїв, завданих родичами міського голови.

Головне управління міліції Київської області офіційно спростовує дану інформацію. "Водій КАМАЗу зараз живий і здоровий. У кримінальній справі, порушеній за фактом ДТП за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, він проходить лише як свідок. Щодо молодої людини не обирали запобіжний захід і відповідно його не доставляли до Обухівського райвідділу для ув'язнення", - наголосили в міліції.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних повідомляли, що хлопця до смерті забили в Обухівському РВВС родичі загиблого мера, а саме син, зять і кум Володимира Мельника, при цьому до смерті залякавши родичів загиблого.