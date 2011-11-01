На Черкащині розгромили офіс «Батьківщини»
18:26, 01 листопада 2011Кримінал
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На місці злочину працює міліція
Черкаси. 1 листопада. УНІАН. У місті Ватутіне Черкаської області сьогодні вночі невідомі пограбували і розгромили офіс міської організації партії «Батьківщина».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації «Батьківщини», вхідні двері були відкриті ключем, а інші – вибиті.
Зловмисники щось шукали, бо розкидали теки з документами, розбили шафи, з офісу винесли системні блоки двох комп`ютерів, а монітори, принтер і факс залишили.
«Ми однозначно пов`язуємо наліт із тим, що нападники намагались заволодіти нашою внутрішньопартійною інформацією», - переконана голова Ватутінської парторганізації Лариса ГАНЧЕВА.
На місці злочину працює міліція.
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