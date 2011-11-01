Розкрито напад на головного тренера ФСК «Буковина»

Київ. 1 листопада. УНІАН. Буковинські оперативники затримали підозрюваних у скоєнні замаху на життя головного тренера ФСК «Буковина».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, три тижні знадобилося правоохоронцям, аби розкрити цей резонансний та зухвалий напад. До розкриття злочину були задіяні найкращі оперативники області. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники міліції вийшли на слід зловмисників. Як з’ясувалося напад на головного тренера футбольного клубу стався …помилково.

„Виявилося, що ціллю нападників був приватний підприємець, який заборгував півтора мільйона гривень 43-річній мешканці Чернівців. Аби нагадати підприємцю про те, що борги потрібно повертати, жінка не придумала нічого кращого, ніж залякати чоловіка. Для виконання свого плану вона найняла двох молодиків 24-х та 29-ти років. Обидва раніше мали проблеми із законом. Один за вимагання, інший за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За виконане завдання молодикам пообіцяли нагороду у 4 тисячі євро. «Особливі прикмети» автомобіля, виконавці отримали від замовниці: марку, колір серію та номерний знак. І треба було такому статися, що такої ж марки, кольору, і що саме неймовірне, з таким же номерним знаком, з різницею лише в одній літері в серії номерного знаку, виявилася машина тренера футбольного клубу”, - інформує УЗГ.

Наразі, усіх трьох зловмисників затримано, вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. У скоєному зізналися. Речовий доказ, - обріз мисливської рушниці, вилучено. Окрім того під час обшуку у затриманих було вилучено ще один обріз мисливської рушниці та стартовий пістолет перероблений під спецзасіб травматичної дії.

За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 15 (замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями проводиться перевірка щодо причетності двох молодиків до подібних злочинів на території Чернівецької та інших областей. Слідство триває.

Нагадаємо, що 7 жовтня близько 13-ої години, біля власного будинку невідома особа вистрелила у головного тренера футбольного клубу «Буковина» Вадима Зайця, який вийшов з будинку та саме сів за кермо власного авто «БМВ Х-5». Невідомий підійшов до автомобіля і, не витягуючи з поліетиленового пакету обріз мисливської рушниці калібру 16 мм, вистрілив у нижню частину дверцят, поранивши чоловіка. Після пострілу зловмисник втік, а потерпілого з пораненням коліна швидка доставила до лікарні.