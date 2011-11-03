Джип протаранив паркан резиденції «Межигір‘я»

Київ. 3 листопада. УНІАН. 2 листопада, близько 22.00, до міліції надійшло повідомлення про те, що водій позашляховика Тойота Ленд Крузер, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на паркан підприємства ТОВ “Танталіт” на вул. Івана Франка у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Від отриманих тілесних ушкоджень 40-річний чоловік загинув на місці пригоди.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС України у Київській області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.