Директор ліцею вкрав у студентів 331 тис. грн.

Хмельницький. 3 листопада. УНІАН. У Хмельницькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у привласненні бюджетних коштів викрили директора, головного бухгалтера та бухгалтера одного з професійних ліцеїв.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що вони упродовж минулого року привласнили понад 331 тис. грн. бюджетних коштів, призначених для виплат стипендій учням указаного навчального закладу.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.367 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем й службова недбалість) КК України.