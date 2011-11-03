Іноземець викрав із “Лексусу” 50 тис. грн.

Одеса. 3 листопада. УНІАН. В Одесі 2 листопада під час оперативно-розшукових заходів працівники міліції за пограбування затримали 25-річного іноземця.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що затриманий в Одесі з автомобіля “Лексус” 31-річної місцевої жительки викрав сумку, в якій знаходилися 50 тис. грн.

Ведеться слідство.