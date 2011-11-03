Біля Ради побили правоохоронця

Київ. 3 листопада. УНІАН. 3 листопада під час масових акцій протесту біля Верховної Ради України було завдано тілесні ушкодження капітану внутрішніх військ полку спецпризначення «Барс», який здійснював охорону громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На заклики організаторів акції, мітингувальники зламали секцію паркану та наблизились до стін парламенту. За свідченнями очевидців, у той час, коли правоохоронці намагалися завадити протиправним діям, офіцера вдарили в обличчя кастетом або предметом схожим на нього, від чого він втратив свідомість. На місці лікарі надали першу медичну допомогу, поставивши потерпілому крапельницю та зробивши необхідні ін’єкції. Після чого військовослужбовця доправили до медичного закладу для визначення остаточного діагнозу та надання подальшої медичної допомоги.

Керівництвом ГУМВС України у місті Києві було прийняте рішення долучити до охорони громадського порядку резервні сили, які відтіснили мітингуальників за паркан, звідки вони і починали свою акцію.

МВС вкотре закликає громадян висловлювати свою політичну позицію та думку, не вдаючись до порушень громадського порядку. Незважаючи на емоції, які вирують під час таких заходів, слід пам’ятати, що Закон один для всіх і будь-яке правопорушення чи злочин каратимуться.