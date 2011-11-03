У Харкові директор ТОВ самовільно захопив 0,35 га землі

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові директор товариства з обмеженою відповідальністю самовільно захопив земельну ділянку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що директор ТОВ цього року у Харкові самовільно зайняв земельну ділянку (площа 0,35 га), на якій розмістив автомобільну стоянку, чим завдав збитки державі на суму понад 1,9 млн. грн.

Районна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України.