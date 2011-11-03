Пасенюк склав присягу судді КС

Київ. 3 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович взяв участь у засіданні Верховної Ради, на якому Олександр Пасенюк склав присягу судді Конституційного Суду України.

Крім того, до парламенту також прибули прем`єр-міністр України Микола Азаров та голова Конституційного Суду Анатолій Головін.

Участь вищевказаних високопосадовців обов’язкова на церемонії вступу на посаду нового судді Конституційного Суду України.

У присутності Президента, прем’єра та інших посадових осіб О.Пасенюк склав присягу судді Конституційного Суду.

Після цього В.Янукович і М.Азаров відбули з ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати за квотою парламенту призначили 62-річного О.Пасенюка суддею Конституційного Суду України.

До цього призначення він обіймав посаду голови Вищого адміністративного суду.