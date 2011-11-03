“Лада” протаранила двох велосипедистів: один загинув

Чернігів. 3 листопада. УНІАН. У Чернігівській області автомобіль наїхав на двох велосипедистів, один з них загинув.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася у м. Щорс.

Водій автомобіля ВАЗ-2109 при роз’їзді із зустрічним автомобілем здійснив наїзд на двох велосипедистів. Внаслідок аварії велосипедист, 1977 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії.