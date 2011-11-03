Міліція склала адмінпротокол на депутата Ляшка

Київ. 3 листопада. УНІАН. Міліція склала адміністративний протокол на народного депутата України Олега Ляшка. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор Ратушняк, відповідаючи на запитання журналістів.

«Він народний депутат, і не мені встановлювати, як йому поводитись. Але те, як він поводив себе вчора і сьогодні – це недостойно народного депутата… На нього складений адміністративний протокол, і суд має вирішити це питання», - зазначив В.Ратушняк.

Як повідомляв УНІАН, за даними столичного главку міліції 2 листопада біля Будинку уряду під час акції протесту чорнобильців народний депутат О.Ляшко заліз на міліцейський автомобіль групи документування і закликав учасників акції вирушати на пікетування Адміністрації Президента.

У міліції ці дії парламентарія розцінили як заклик до порушення громадського порядку.

Сьогодні, 3 листопада, працівники міліції встановили, що під час акції протесту біля Верховної Ради О.Ляшко закликав учасників акції ламати металевий паркан.