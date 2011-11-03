У Донецьку вибухнув морг

Донецьк. 3 листопада. УНІАН. Сьогодні у Київському районі Донецька вибухом було зруйновано будівлю відділення залізничної лікарні, жертв і постраждалих немає.

Цей факт підтвердила кореспондентові УНІАН керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна Сєдова.

«Первинна інформація така: сьогодні ввечері, десь після 18:00, пролунав гучний хлопок. Виявилось, що зруйнована будівля паталогоанатомічного відділення Донецької залізничної лікарні з подальшим горінням. Вогонь уже загашений близько 19:00», - сказала І.Сєдова.

Вона також заявила, що, «за словами адміністрації лікарні, ні трупів, ні живих людей на той момент у відділенні не було. Тобто, за словами адміністрації, там жертв і бути не може».

У даний час причина вибуху встановлюється, зараз на місці події працюють співробітники прокуратури, зазначила керівник Центру пропаганди.