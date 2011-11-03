Могильов зустрівся з представниками ПАРЄ

Київ. 3 листопада. УНІАН. Сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи на чолі зі співдоповідачем Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи Маріеттою де Пурбе-Лундін.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Мета зустрічі – виконання МВС України Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи протягом 2011 року.

На початку зустрічі Анатолій Могильов коротко представив існуючий стан виконання Плану заходів українськими правоохоронцями. Детально зупинився на питанні дотримання прав людини в органах внутрішніх справ, проблематиці жорстокого поводження під час виконання правоохоронної діяльності та реформуванні системи органів внутрішніх справ України. На думку міністра, поетапне виконання трьох основних складових реформування: визначення громадської думки в якості основного критерію дій міліції, скорочення управлінської верхівки в лавах міліціонерів та високий рівень матеріального забезпечення українських правоохоронців, - гарантовано призведе до підвищення ефективності роботи української міліції, в тому числі і з точки зору дотримання прав людини.

Зі свого боку європейські гості задали ряд питань стосовно фактів порушення прав людини українськими правоохоронцями, систему їх викриття, розслідування та боротьби з корупцією в лавах правоохоронних органів України. Також європейських гостей зацікавило питання підготовки і навчання українських міліціонерів та досвід міжнародної співпраці в галузі дотримання прав людини.

Міністр детально відповів на кожне з питань європейських делегатів, запевнивши їх у тому, що питання дотримання прав людини українськими правоохоронцями під час виконання їх службових обов’язків є чи не найважливішим у актуальному сьогоденні.

«Я ще раз наголошую, найменше порушення прав чи свобод громадянина не виправдовує розкриття навіть найтяжчого злочину», – заявив керівник МВС України Анатолій Могильов.