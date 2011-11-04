У Києві вибухнув гараж

На місці події працює міліція та МНС

Київ. 4 листопада. УНІАН. В Оболонському районі Києва вибухнув гараж. Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався близько опівдня в гаражному кооперативі «Мінський». За попередніми даними, вибухнув балон з невідомою сумішшю. Внаслідок вибуху один гараж зруйновано, два інших пошкоджено. Жертв і постраждалих немає. На місце події виїхали оперативні підрозділи міліції та МНС.

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