У Києві вибухнув гараж
12:56, 04 листопада 2011Кримінал
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На місці події працює міліція та МНС
Київ. 4 листопада. УНІАН. В Оболонському районі Києва вибухнув гараж.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався близько опівдня в гаражному кооперативі «Мінський».
За попередніми даними, вибухнув балон з невідомою сумішшю.
Внаслідок вибуху один гараж зруйновано, два інших пошкоджено.
Жертв і постраждалих немає.
На місце події виїхали оперативні підрозділи міліції та МНС.
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