Наречений замовив вбивство гостя на весіллі

Харків. 4 листопада. УНІАН. До 10,5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який замовив вбивство гостя на своєму весіллі. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У 2008 році на весіллі сталася бійка, під час якої був поранений кращий друг нареченого. На порятунок були викликані працівники міліції. Під час слідчих дій був встановлений винуватець. Проте, на думку новоспеченого чоловіка, винним у нанесенні травм був зовсім інший гість свята. І тоді-то у нього визрів злочинний план помсти – замовити вбивство.

Зустрівшись із товаришем (доля їх звела ще за часів відбування покарання), він запропонував йому виконати цю каральну «місію» за певну суму грошей ($3 тис.). Той не сприйняв пропозицію серйозно, бо вирішив, що це жарт. Проте від заробітку не відмовився. Лише після численних нагадувань та дзвінків здогадався, що чоловік налаштований рішуче.

Розуміючи, що у разі відмови месник знайде іншого виконавця, чоловік прийняв рішення рятувати ні в чому неповинну людину – він звернувся до працівників міліції ГУ МВС України в Харківській області. Справою зайнялися оперативники. Було прийнято рішення інсценувати вбивство, щоб зробити фотографії для доказів виконання замовлення. Операція по затриманню замовника під час передачі грошей пройшла вдало.

Беззаперечним фактом того, що замовлення вбивства здійснив саме затриманий, стала записана на диктофон розмова, під час якої він називає суму, яку ладен заплатити за скоєння злочину. Фонетична експертиза запису, яку провели працівники НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, стала основним доказом по справі.

Суд виніс вирок – покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).