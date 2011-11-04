Молодики продавали викрадені автономери в Європу

Чернівці. 4 листопада. УНІАН. У Чернівцях затримали крадіїв автомобільних номерів, які «допомагали» нашим заробітчанам уникати сплати податків за кордоном.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Працівники карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області під час оперативно-розшукових заходів затримали трьох жителів Чернівців, які займалися викраденням державних номерних знаків із автомобілів місцевих жителів. Затриманими виявилися два рідні брати, віком 19 та 24 років та їх 25-річний товариш. Вони, не дивлячись на свій молодий вік, вже притягувались до кримінальної відповідальності. Наймолодший учасник групи був судимий за збут наркотиків, його брат – за крадіжку, а їх 25-річний поплічник – за розбещення неповнолітніх.

Затримані підозрюються у викрадені 90 державних номерних знаків. Скручені номери вони продавали по 10 євро перевізникам, які переправляли їх у деякі країни Європи, де продавали вже по 100 євро нашим заробітчанам. Останні чіпляли їх на свої придбані автомобілі і виготовляли при цьому фальшиві техпаспорти. Таким чином, вони уникали сплати податків, передбачених законодавством тих країн, де вони перебувають.

Наразі працівники міліції працюють над встановленням каналу, яким переправляли вказані номерні знаки за кордон, та осіб, причетних до цього. Порушено кримінальну справу за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.