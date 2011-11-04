П’яний чоловік “замінував” Дитячий комбінат

Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння “замінував” Дитячий комбінат у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До чергової частини Дніпропетровського міського управління міліції 4 листопада о 9.50 надійшло анонімне повідомлення про замінування Дитячого комбінату, розташованого в Жовтневому районі м. Дніпропетровська.

З місця пригоди негайно було евакуйовано 149 дітей та 60 працівників комбінату. Після обстеження прилеглої території та об’єкту фахівцями вибухово-технічної служби небезпечних та вибухових предметів виявлено не було.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів було затримано 41-річного безробітного місцевого жителя, який, до речі, перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Правоохоронцями проводиться дослідча перевірка.