Ревізора обласного КРУ за хабар засудили до 3 років

Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. Працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУ МВС України в Дніпропетровській області викрили у хабарництві головного контролера-ревізора КРУ області. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Жінку затримали на «гарячому» під час отримання $15 тисяч хабара від засновника одного з товариств регіону.

Кошти держслужбовець вимагала за невідображення в акті зустрічної перевірки виявлених порушень діяльності товариства.

15 лютого минулого року прокуратурою Індустріального району міста Дніпропетровська стосовно держслужбовця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

У лютому того ж року Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська хабарниці був обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У вересні рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області вказану громадянку було визнано винною у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 3 роки із конфіскацією усього особистого майна.

У 2011 році Верховний Суд України, розглянувши касаційну скаргу прокуратури Дніпропетровської області, залишив рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області без змін.