Маршрутка в’їхала в трактор: 8 осіб в лікарні

Львів. 5 листопада. УНІАН. У Львівській області під час зіткнення переобладнаної маршрутки із трактором травмувалося 9 осіб, 8 з яких – госпіталізовані. Інцидент стався 4 листопада близько 13.00 на об’їзній дорозі біля міста Броди.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ГАЗ-5312» виїхав на перехрестя доріг, де, здійснюючи маневр обгону, скоїв зіткнення з трактором «Білорусь».

На час ДТП у салоні автомобіля «ГАЗ» перебувало 15 осіб. 9 з них отримали травми різного ступеню важкості. 8 людей було госпіталізовано у медичні установи, а ще одна людина після огляду лікарями на місці ДТП була відпущена додому.

Зараз за даним фактом ДТП триває слідство, яка має встановити остаточні причини цієї аварії.