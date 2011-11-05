Маршрутка в’їхала в трактор: 8 осіб в лікарні

15:57, 05 листопада 2011
Кримінал
0 0

ДТП на Львівщині

Львів. 5 листопада. УНІАН. У Львівській області під час зіткнення переобладнаної маршрутки із трактором травмувалося 9 осіб, 8 з яких – госпіталізовані. Інцидент стався 4 листопада близько 13.00 на об’їзній дорозі біля міста Броди.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ГАЗ-5312» виїхав на перехрестя доріг, де, здійснюючи маневр обгону, скоїв зіткнення з трактором «Білорусь».

На час ДТП у салоні автомобіля «ГАЗ» перебувало 15 осіб. 9 з них отримали травми різного ступеню важкості. 8 людей було госпіталізовано у медичні установи, а ще одна людина після огляду лікарями на місці ДТП була відпущена додому.

Зараз за даним фактом ДТП триває слідство, яка має встановити остаточні причини цієї аварії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter