Киянам продають токсичні торти

Київ. 9 листопада. УНІАН. 35% солодких виробів у магазинах Києва - прострочені або ж їх зберігають без дотримання температурного режиму, через що вони псуються.

Більше третини цукерок, тортів і печива у магазинах Києва потрібно відразу викинути. Про це повідомили у главку із захисту прав споживачів КМДА, пише "Сегодня".

За інформацією чиновників, 35% солодких виробів у магазинах Києва - прострочені або ж їх зберігають без дотримання температурного режиму, через що вони псуються. При цьому главк статистики підрахував, що з кожним місяцем споживання киянами солодощів істотно збільшується.

"Скарги споживачів в основному на маркування з подвійними датами виготовлення, на цвіль в тортах, неприємний присмак і шкаралупу горіху всередині торта. Для розгляду заяв споживачів фахівці управління проводили перевірки з виїздом на місце", - заявила заступник начальника главку Юлія Коваленко.

З проінспектованих фахівцями 791 кг кондитерських виробів зняли з реалізації 274 кг (це 35%). Серед цих солодощів є прострочені і без спеціальних документів.

Щоб не купити погані ласощі, в главку радять дотримуватися п'яти основних правил.

"По-перше, упаковка повинна бути чистою і непошкодженою. По-друге, температура зберігання виробу повинна відповідати умовам, зазначеним на упаковці, інформація про склад солодощів повинна вказуватися українською мовою, а на упаковці має бути маркування з назвою виробника, його адресою, датою виготовлення, умовами зберігання, складом, терміном придатності. І останнє - на вимогу покупця продавець зобов'язаний надати супровідні документи, що підтверджують якість товару", - повідомила Коваленко.

За словами лікарів небезпечні бактерії і цвіль найчастіше утворюються на кондитерських виробах через наявність в них високої вологи і цукру.

"Небезпечні не так ці бактерії, як токсини, які утворюються в результаті. Вони викликають запальний процес у слизовій шлунка, кишечника. Найнебезпечніша цвіль може бути в горіхах або горіховому борошні, вона впливає на печінку, там накопичується і може викликати сильне отруєння", - розповіла лікар-терапевт Марія Кравчук. За її словами, найчастіше від отруєнь солодощами страждають діти, так як для них вистачає мінімальної дози токсинів.

Співробітниця однієї з мереж супермаркетів Києва анонімно розповіла виданню, як солодощам дають "друге життя".

"Найчастіше прострочені цукерки в упаковках ми розпаковуємо і продаємо як асорті або на вагу. Так само чинимо і з подарунковими наборами із солодощів для дітей. На фасовану, але прострочену продукцію просто клеїмо нову наклейку з датою. Це взагалі не проблема. А от з тортами не приховуємо, що вони прострочені. Ми їх виставляємо окремо як товар з терміном придатности, що тільки-но закінчився, робимо на нього великі знижки, і люди купують. Тут вже нашої відповідальності немає, ми ж попереджали", - каже продавець.

ТСН