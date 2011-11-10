У Києві трамвай розчавив на зупинці людину

Київ. 10 листопада. УНІАН. У середу, 9 листопада, у Києві, на вулиці Сергієнка чоловік потрапив під колеса трамвая, який рухався восьмим маршрутом у напрямку житлового масиву Позняки.

За словами свідків події, після того, як трамвай почав рух від зупинки, раптово чоловік, який стояв на ній, виявився між першим і другим вагоном.

Від отриманого удару чоловік упав під трамвайні колеса. Водій вчасно зреагувати не встиг. Потерпілий загинув від отриманих травм на місці події.

Як повідомлялося, у жовтні в Києві на Позняках водій трамвая № 8 здійснив наїзд на пенсіонерку. Внаслідок отриманих травм жінка загинула.

Нагадаємо, подібний випадок стався у столиці в січні. На вулиці Кибальчича 17/9, трамвай розрізав жінку. Водій залишив місце ДТП, проте невдовзі був затриманий.

ТСН