На Львівській митниці затримали контрабанду зброї

Львів. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі працівники митного поста «Краковець» Львівської митниці під час митного огляду автомобіля «Тойота» виявили три мисливські нарізні карабіни та мисливські набої до них різного калібру, які намагались провезти через митний кордон України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, громадянин України, повертаючись з Республіки Польщі, обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що не має товарів, які підлягають оподаткуванню. Однак у салоні автомобіля перевозив зброю, а це товар, який обмежений до ввезення на територію України і підлягає обов’язковому декларуванню.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.ст. 339, 340 Митного кодексу України. Карабіни та 159 набоїв різних калібрів вилучено до рішення суду.