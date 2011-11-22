Для встановлення особи міліція затримуватиме на 5 діб

Київ. 22 листопада. УНІАН. Проект новго Кримінально-процесуального кодексу (КПК) передбачає низку змін, зокрема термін затримання до встановлення особи.

"У проекті нового КПК сказано, що затримання людини можливе на термін до 3 діб, суд може продовжити до 5 діб", - розповів радник президента, начальник Головного управління з судоустрою АП Андрій Портнов, пише "Сегодня".

Проте, за його словами, ця норма потребує доопрацювання.

"Експерти рекомендували нам розписати докладно, як у ці два дні, між 5 і 3 цілодобово, здійснюватиметься змагальність процесу, чи не буде тут у прокурора більше прав, ніж у адвоката. Це дійсно заслуговує на увагу і ми це врахуємо. Тобто допишемо в КПК кілька абзаців, де чітко буде сказано про права та обов'язки сторін саме в ці 2 доби", - заявив Портнов.

Нагадаємо, новий КПК передбачає низку нововведень, зокрема пропонується запровадити домашні арешти терміном до двох місяців та електронні браслети для стеження за підозрюваними. Крім того, передбачені угоди обвинуваченого з потерпілим та взагалі скасовується таке поняття, як порушення кримінальної справи.

На думку керівника робочої групи, що створила цей проект, радника президента Андрія Портнова, найголовніше досягнення, - те, що адвокат в суді матиме однакові права з прокурором.

Раніше уповноважена з прав людини Ніна Карпачова заявила, що останніми роками Україна є лідером серед країн Європи за кількістю арештів. За її словами, щорічно в Україні заарештовують майже 60 тисяч людей. При цьому тільки 10 тисяч, або кожен шостий надалі звільняються з-під варти.

ТСН