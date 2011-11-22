Литвин каже, що тримати під вартою слід лише убивць і гвалтівників

Київ. 22 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що утримувати під вартою потрібно лише убивць і гвалтівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

На переконання В.ЛИТВИНА, до всіх інших громадян, які перебувають під досудовим слідством, можна застосувати такий запобіжний захід як обмеження права на пересування.

За словами голови парламенту, місця ув’язнення «не відповідають навіть людським потребам, і затримання у такий спосіб уже карає людину, яка ще не отримала вирок».

В.ЛИТВИН нагадав, що парламент нещодавно ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності), згідно з яким до рішення суду підприємці та бізнесмени не можуть бути ув’язнені за економічні злочини і переважно будуть відшкодовувати заподіяну шкоду. У цьому контексті він застеріг від інших крайнощів, коли економічні проблеми можуть спробувати вирішувати за рахунок таких відшкодувань або злочинець постійно уникатиме покарання за рахунок виплати стягнень.

Голова Верховної Ради наголосив, що «Україна повинна виконувати зобов’язання, які взяла на себе перед Радою Європи, і у цьому питанні ми рухаємось уперед». Внесення змін до Кримінального кодексу, за його словами, нині стало можливим через зміну поколінь. «На зміну тим, хто мислив сталінськими категоріями, прийшли нові люди з європейським мисленням, які можуть пропагувати саме цю точку зору - це природній процес», - наголосив В.ЛИТВИН і повідомив, що уже створено групу з підготовки нового документа.