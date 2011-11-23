Наркотики можна замовити в соцмережах з доставкою

Київ. 23 листопада. УНІАН. В соцмережі "ВКонтакте" є кілька київських груп для любителів наркотиків. Тут викладають розцінки на порошок ЛСД (600 грн за грам) і таблетки екстазі (150 грн за шт.).

"Гроші треба перерахувати на телефон (простіше кажучи, поповнити рахунок), після цього прийде повідомлення з адресою будинку, де забрати - під килимком або в поштовій скриньці", - відповів один з "наркодилерів", пише "Сегодня".

У цій же групі є посилання на сайт, де більшість повідомлень на тему: що з'їсти, щоб домогтися галюцинацій. За другим посиланням з групи в соцмережі можна потрапити в магазин Попперс (рідкий ароматизатор типу екстазі). Ціна за 10 мл - 110 грн. Там обіцяють привезти препарат до квартири.

У міліції визнають, що "наркодилерів" в Інтернеті стало більше в два рази, ніж у минулому році (зафіксовано 42 факти). Спіймати їх складно, тому що в більшості випадків розраховуються за препарати грошовим переказом, а сайти, на яких торгують, зареєстровані за кордоном. Крім того, всі знайдені в Інтернеті наркотики можуть виявитися пустишками.

"Можна продавати що завгодно, але чи наркотичні ці препарати, покаже експертиза", - сказав заступник начальника ЦГЗ київської міліції Володимир Дмитренко.

Інша думка у заступника голови Всеукраїнського союзу "Рух протидії наркоманії" Романа Ступницького: "Всі порошки, Попперс і таблетки продаються у нас нелегально як мінімум тому, що без ліцензії. За поширення ЛСД і курильних сумішей, які теж заборонені, передбачена кримінальна відповідальність".

ТСН