ДАІ обіцяє автолюбителям незвичайне "шоу"

Київ. 29 листопада. УНІАН. ДАІ Києва має намір навесні 2012 року відкрити у столиці експериментальний «прозорий» центр реєстрації авто. Про це Тижню повідомила голова прес-служби ДАІ Києва Наталія Сторожик.

«Ми хочемо для зручності водіїв спростити усі процедури. Аби вони займали кілька хвилин замість кілька днів. Так, після відкриття, можна буде здати іспит на права, отримати номерні знаки чи оформити купівлю-продаж машини за тридцять хвилин, на місці. Головною ж перевагою центру буде те, що кожен працівник «на виду». Якщо експеримент буде вдалим - на черзі Луганськ та Кіровоград», - сказала Сторожик.

Будівля центру реєстрації буде знаходитися на вулиці Жилянській, а зводити її мають зі сталі та скла, аби відвідувачі мали змогу бачити кожного працівника.

За неофіційними даними, на цей експеримент знадобиться $3 млн. Прес-служба ДАІ не підтверджує, але й не спростовує ці дані.

Нагадаємо, у травні ДАІ запропонувала нову послугу столичним автовласникам - заявку на реєстрацію нових транспортних засобів можна подати через Інтернет. У серпні набув чинності закон, який передбачає скасування техоглядів.