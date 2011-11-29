На Львівщині ліфт відірвав чоловікові голову

Львівська область. 29 листопада. УНІАН. У селищі Добротвір Кам'янко-Бузького району (Львівська область) в одній із новобудов стався жахливий нещасний випадок: ліфт відірвав чоловікові голову. Про це сьогодні повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області.

За попередньою інформацією, трагедія сталася у кабіні ліфта (з електронним кермуванням), який не було здано в експлуатацію. Відомо, що у ліфті була сім'я з трьох осіб. Із кабіни спочатку вийшла дружина, слідом - чоловік, який вивозив на інвалідному візку дитину, хвору на ДЦП. При виході чоловіка із кабіни у ліфті раптово закрилися двері, ліфт почав рухатися, при цьому чоловік зазнав смертельної травми - йому відірвало голову.

Місцевим органом самоврядування буде створена комісія, яка має з'ясує причини нещасного випадку. До її складу увійдуть представники теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області.

Також представники теруправління - начальник Львівської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у будівництві, енергетиці, котлонагляді та підіймальних спорудах Іван Мечержак та його заступник Георгій Угрин виїхали у селище Добротвір для з'ясування обставин та причин нещасного випадку.

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