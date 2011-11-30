У Криму комунальники на паркуванні “заробили” 2,3 млн. грн.

Сімферополь. 30 листопада. УНІАН. В Автономній Республіці Крим працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю за викрили службових осіб орного з комунальних підприємств у привласненні коштів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що комунальники за останні чотири роки привласнили понад 2,3 млн. грн., виручених за надання послуг із паркування автомобільного транспорту.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.