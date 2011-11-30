АМКУ зможе "трусити" бізнес методами міліції, СБУ та податкової

Київ. 30 листопада. УНІАН. Уряд хоче перетворити Антимонопольний комітет України (АМКУ) на держслужбу, яка матиме надзвичайно широкі права в сфері перевірки бізнесу.

У вівторок, 29 листопада, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект №9508 про внесення змін до закону "Про захист економічної конкуренції", що стосується забезпечення доказів у справах, які розглядають органи Антимонопольного комітету, пише Комерсант-Україна.

Законопроектом пропонується наділити АМКУ широким колом повноважень, якими зараз володіють лише МВС, СБУ та Державна податкова служба.

Якщо документ буде прийнятий, АМКУ на підставі розпорядження про проведення перевірки зможе безперешкодно входити до приміщень підприємств, вилучати документи та інші носії інформації.

Органи комітету отримають також право вимагати від фізичних або юридичних осіб надання усних або письмових пояснень.

Крім того, відомство зможе опечатувати приміщення, системи комунікацій і місця зберігання інформації на термін до десяти днів. Вилучені документи зможуть перебувати в АМКУ протягом місяця.

Зараз АМКУ має право залучати органи внутрішніх справ до перевірок, тільки якщо підприємство перешкоджає їх проведенню.

Якщо компанія відмовляється надати необхідну інформацію, дає недостовірну чи неповну інформацію, АМКУ може лише призначити штраф на суму не більше 1% від виручки підприємства за останній рік.

Нагадаємо, нещодавно голова Державної податкової служби (ДПС) України Олександр Клименко пообіцяв до кінця року скоротити кількість планових перевірок суб'єктів господарювання на 59%.

ТСН