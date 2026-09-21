'Нафтогаз' домовився про поставки газу та пального з Польщі: чи врятує це Україну взимку

Це допоможе забезпечити потреби України в період пікового споживання та посилить стабільність постачання пального.

НАК "Нафтогаз України" та польська компанія ORLEN домовились про постачання скрапленого природного газу та пального для українського ринку, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що сторони підписали два меморандуми, спрямовані на посилення енергетичної безпеки України та диверсифікацію маршрутів постачання енергоресурсів. Один із документів передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу в першому кварталі 2027 року. Додаткові обсяги СПГ у разі необхідності допоможуть забезпечити потреби України в період пікового сезонного споживання.

"В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки", - зазначив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

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Інший меморандум із польською компанією підписала "Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз". Він передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 млн доларів. Це дозволить додатково посилити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи, спричиненої подіями на Близькому Сході.

У пресслужбі компанії додали, що документ також дозволяє опрацювати можливість постачання української нафти для переробки на нафтопереробних заводах у Центральній Європі. Ще одним напрямом співпраці має стати потенційна передача "Укрнафті" вживаних паливовозів для транспортування нафтопродуктів.

Ситуація з газом в Україні - останні новини

Енергетичний експерт Юрій Корольчук попередив, що Україна може зіткнутися з нестачею "блакитного палива" взимку, якщо через ворожі удари скоротиться вітчизняний видобуток газу, а його споживання буде вищим, ніж минулої зими. За його словами, Україна планує накопичити 16 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах, однак сам по собі цей обсяг не вирішує проблему можливого дефіциту.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що цієї зими Україна може зіткнутися з локальними перебоями постачання газу через ризики пошкодження інфраструктури. Через це Омельченко наголошував на необхідності розвитку альтернативних логістичних рішень.

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