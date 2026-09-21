Україна хотіла створити з Польщею єдину державу та втягнути у війну, - Качинський

Україна, можливо, неправильно оцінила можливості Польщі на початковому етапі російського вторгнення.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна мала намір втягнути Польщу у війну або навіть створити "єдину державу".

З такою заявою виступив лідер польської партії "Партія і справедливість" Ярослав Качинський, пише польська газета Rzeczpospolita. За його словами, на початковому етапі війни Україна чекала від Польщі на дії, які Варшава не могла погодитися.

"Часто виникали всілякі питання, пов'язані з тим, робити щось чи ні. Українці іноді чекали на речі, з якими ми з різних причин – хоча я не можу їх обговорювати – не могли погодитися. Зазвичай нам вдавалося знайти рішення, яке підтримувало хороші польсько-українські відносини", - сказав Качинський.

Відео дня

Політик продовжив, що пізніше відносини почали розвиватися по-іншому.

"Пізніше все почало розвиватися зовсім по-іншому, але потрібно чітко заявити, що українці змінили свою думку. Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони залучать нас до цієї війни, навіть на основі створення єдиної держави", – заявив лідер ПіС.

Качинський навіть припустив, що Україна неправильно оцінила можливості Польщі на початку російського вторгнення:

"Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну".

Крім того, він висловив думку, що членство Польщі в НАТО також могло зіграти певну роль у розрахунках України.

"Крім того, йшлося також про вступ до НАТО. Вони, мабуть, думали, що таких цілей можна досягти, але я не впевнений у цьому", - висловив своє переконання Качинський.

Заяви в Польщі щодо війни – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща посилює безпеку на кордоні з Україною після ударів російських безпілотників поблизу пункту пропуску "Ягодин".

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зробив різку заяву в Сеймі на адресу опозиції через їхні нападки на Україну. Він заявив, що якщо Україна залишиться без засобів ППО, російські дрони полетять далі - у бік Польщі, нагадавши, що під час останніх атак реактивні БПЛА вибухали всього за кілька кілометрів від польського кордону.

За його словами, у державних інтересах - підтримувати Україну, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не долітали до Польщі.

Він закликав опозицію не жертвувати безпекою країни заради популістської гонитви за рейтингами та зберігати підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: